Торговый центр в Таразе могли поджечь

Сегодня ночью огонь уничтожил 18 бутиков в торговом центре Тараза, сообщает МИА «Казинформ»





"В 4.27 на пульт центральной диспетчерской поступило сообщение о задымлении в мини-торговом центре «Мынбулак», расположенном между 7-м и 9-м микрорайонами Тараза. В 4.28 к месту пожара прибыла пожарная техника и личный состав департамента ЧС. Учитывая угрозу распространения пожара на соседние бутики, а также на близлежащий 5-этажный жилой дом, были вызваны дополнительные силы и средства. Было использовано 12 стволов для тушения", - рассказал заместитель руководителя ДЧС Жамбылской области Талгат Сабиров.





В целом в тушении пожара были задействованы 76 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС области, а также аварийные силы ЖЭС, служба скорой помощи.





В оцеплении территории находились сотрудники местной полицейской службы ДВД области.





"В 5.27 пожар локализовали, в 6.10 ликвидировали. Причина и материальный ущерб устанавливаются. Пожаром уничтожено 18 бутиков, пластиковые окна, перегородки и товары народного потребления. Обширности площади пожара (до 450 квадратных метров) и распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка и конструкция бутиков из легковоспламеняющихся строительных материалов", - добавил Сабиров.





По предварительным данным дознавателей ДВД Жамбылской области, причиной пожара может являться умышленный поджог.





На имеющейся в распоряжении дознавателей записи камеры видеонаблюдения двое неизвестных разбивают окно и забрасывают, видимо, бутылки с легковоспламеняющейся смесью.



