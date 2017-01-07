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Торговый центр в Таразе могли поджечь

7 января 2017, 15:15

Пожар произошел в торговом центре сегодня ночью.


Сегодня ночью огонь уничтожил 18 бутиков в торговом центре Тараза, сообщает МИА «Казинформ».

"В 4.27 на пульт центральной диспетчерской поступило сообщение о задымлении в мини-торговом центре «Мынбулак», расположенном между 7-м и 9-м микрорайонами Тараза. В 4.28 к месту пожара прибыла пожарная техника и личный состав департамента ЧС. Учитывая угрозу распространения пожара на соседние бутики, а также на близлежащий 5-этажный жилой дом, были вызваны дополнительные силы и средства. Было использовано 12 стволов для тушения", - рассказал заместитель руководителя ДЧС Жамбылской области Талгат Сабиров.

В целом в тушении пожара были задействованы 76 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС области, а также аварийные силы ЖЭС, служба скорой помощи.

В оцеплении территории находились сотрудники местной полицейской службы ДВД области.

"В 5.27 пожар локализовали, в 6.10 ликвидировали. Причина и материальный ущерб устанавливаются. Пожаром уничтожено 18 бутиков, пластиковые окна, перегородки и товары народного потребления. Обширности площади пожара (до 450 квадратных метров) и распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка и конструкция бутиков из легковоспламеняющихся строительных материалов", - добавил Сабиров.

По предварительным данным дознавателей ДВД Жамбылской области, причиной пожара может являться умышленный поджог.

На имеющейся в распоряжении дознавателей записи камеры видеонаблюдения двое неизвестных разбивают окно и забрасывают, видимо, бутылки с легковоспламеняющейся смесью.

Фото: Вести ПМР

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