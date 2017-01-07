В СКО криминалисты участвовали в раскрытии более 7 тысяч преступлений

"Возрастает роль специалиста в новом уголовном судопроизводстве. В современных условиях внедряются в повседневную деятельность новые научно – технические средства и методы, шире используются возможности криминалистических автоматизированных систем, способствующих повышению качества раскрытия и расследования преступлений", - подчеркнул начальник оперативно-криминалистического управления ДВД СКО полковник полиции Игорь Семенов.

Качественно проведенный осмотр позволяет выяснить характер происшедшего события, личность преступника, мотив совершения преступления, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Зачастую, при осмотре места происшествия, изъятые микроскопические детали влияют на ход расследования.





Именно эти основные постулаты легли в основу обучающего семинара для криминалистов. В практической части опытные сотрудники оперативно-криминалистического управления ДВД более конкретно рассказали о методах и способах качественного проведения исследований.





На стадионе «Динамо» была развернута палатка из «передвижной криминалистической лаборатории» и на прилегающей территории размещены четыре полигона для производства осмотра места происшествия. Здесь были продемонстрировано использования георадаров.





Используемый прибор «ОКО – 2» имеет глубину обнаружения 2,6 метра, он указывает на нарушение целостности грунта земли и возможном месте захоронения, после чего проводятся раскопки. Второй полигон предназначен для поиска металлических предметов, имеющих отношение к осмотру места происшествия. наглядно всем криминалистам показано, как проводить осмотр огнестрельного оружия.





Также молодым специалистам рассказали о необходимости комплексного изъятия всех следов преступника, включая, биологические следы, об осмотре огнестрельного оружия, о навыках изъятия гипсовых следов в зимний период.





Подводя итоги семинар – совещания на полигоне заместитель начальника ДВД СКО полковник полиции Енбек Сембин отметил большой потенциал в совершенствовании навыков и вручил грамоты и благодарственные письма начальника ДВД лучшим криминалистам.



