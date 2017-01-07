В ДВД Атырауской области опровергли информацию о гибели мальчика от рук насильника
7 января 2017, 16:18
На 7-летнего ребенка напала стая бродячих собак. Он находится в больнице.
Пресс-служба ДВД Атырауской области опровергла распространенную через социальные сети информацию о гибели ребенка от рук насильника, сообщает Казинформ.
«Информация о том, что 7-летний мальчик поступил в областную больницу и умер от полученных травм, не соответствует действительности. Ребенок действительно поступил в больницу. Как выяснилось, на него напала стая бродячих собак. Свидетель этого уже найден. По словам врачей, состояние мальчика стабильное. По этому факту проводится досудебное расследование», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.
А. Соколов.
Фото: diapazon.kz.
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