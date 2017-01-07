Стали известны подробности о подозреваемом в стрельбе в аэропорту Флориды
7 января 2017, 16:29
Некоторые странности в поведении подозреваемого стали проявляться после его возращения из Ирака, где он проходил военную службу.
Эстебан Сантьяго, подозреваемый в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейла во Флориде, страдал психическим расстройством. Об этом сообщает телеканал NBC, передает РИА Новости.
В ночь на субботу в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, еще восемь были ранены.
По данным источника в правоохранительных органах, в ноябре прошлого года Сантьяго обратился в отделение ФБР на Аляске с заявлением по поводу того, что ЦРУ ведет за ним слежку и пытается заставить присоединиться к ИГ. Агенты передали информацию об этом случае местным властям, которые в свою очередь приняли меры, поместив Сантьяго в одну из больниц на освидетельствование.
По словам родственников подозреваемого, некоторые странности в поведении стали проявляться после его возращения из Ирака, где он примерно в течение года проходил военную службу. Однако, как сообщили родственники, посттравматического синдрома или симптомов других схожих психических состояний у Сантьяго диагностировано не было.
Как сообщает телеканал, Сантьяго вылетел в четверг из города Анкоридж на Аляске, он совершил остановку в аэропорту Миннеаполиса, откуда затем последовал во Флориду. В аэропорту Форт-Лодердейла он получил свой багаж, где находилось ружье, и открыл стрельбу по людям.
Фото: REUTERS/ Andrew Innerarity.
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