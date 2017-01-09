Помощник Трампа допустил наказание России за кибератаки
9 января 2017, 00:05
Трамп принял к сведению информацию, полученную на состоявшемся 6 января в Нью-Йорке брифинге руководители американской разведки.
Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс (Reince Priebus), ближайший помощник избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая администрация Соединенных Штатов примет некие меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News, вышедшем в эфир 8 января.
По словам Прибэса, Трамп принял к сведению информацию, полученную на состоявшемся 6 января в Нью-Йорке брифинге руководители американской разведки.
«Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации. Какими бы они ни были, пройдет обсуждение. Возможно, будут приняты меры», — сообщил помощник Трампа. При этом он отметил, что «нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».
В начале июля 2015 года стало известно, что хакеры похитили персональные данные 21,5 миллиона американских граждан — номера полисов, полные имена их владельцев, даты рождения, домашние адреса, а также логины и пароли для рабочих компьютеров. 1,1 миллиона случаев досье также содержали отпечатки пальцев. Утечка затронула почти 20 миллионов госслужащих. Вашингтон возложил вину за атаку на китайских хакеров.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Максим Боговид / РИА Новости.
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