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Обама рассказал о своем самом трудном решении на посту президента

9 января 2017, 00:22

Речь идет о решении отправить еще 30 тыс. солдат в Афганистан.


Президент США Барак Обама в интервью телекомпании ABC назвал отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан в конце 2009 года своим "самым трудным решением", сообщает ТАСС.

"Самое трудное решение я принял в начале работы на посту президента, когда приказал отправить еще 30 тыс. солдат в Афганистан, являясь при этом тем, кто хотел покончить с обширным присутствием (американских) военных в других странах", - сказал он. Глава государства напомнил, что всегда считал кампанию США в Ираке ошибкой и полагал, что внимание нужно сосредоточить именно на Афганистане. "Я думаю, это было правильным решением, потому что на тот момент "Талибан" значительно усилился", - добавил он.

Обама указал на то, что с тех пор США помогли укрепить афганские вооруженные силы. Кроме того, теперь отказ от масштабного применения наземных сил привел к тому, что, по мнению хозяина Белого дома, Соединенные Штаты "будут с меньшей долей вероятности рассматриваться, как оккупанты". В качестве примера он привел текущую операцию по освобождению Мосула в Ираке от боевиков группировки "Исламское государство", которую проводят местные силы.

Анатолий Бочинин.

Фото: flickr.com/whitehouse.

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