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Израильский дипломат назвал главу британского МИД идиотом

9 января 2017, 00:43

Представитель израильского посольства в Великобритании заявил, что этот сотрудник "в скором времени прекратит работу в посольстве".


Израильский дипломат Шаи Масот (Shai Masot) в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона "идиотом". Эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera, передает РИА Новости.

​По данным телеканала, разговор происходил в октябре прошлого года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая, чиновница Мария Стриццоло (Maria Strizzolo), а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт, но которое на самом деле является агентом телеканала, работающим под прикрытием.


Высказывая свое мнение о Джонсоне, Масот говорит: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".

Кроме этого, Масот рассказал собеседникам, что был бы не прочь "убрать" заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой Израиля.

Посол Израиля в Великобритании принес извинения Дункану за слова Масота. Также представитель израильского посольства заявил, что этот сотрудник "в скором времени прекратит работу в посольстве".

Фото: AP Photo.

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