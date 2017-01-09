Израильский дипломат назвал главу британского МИД идиотом

Представитель израильского посольства в Великобритании заявил, что этот сотрудник "в скором времени прекратит работу в посольстве".

Израильский дипломат Шаи Масот (Shai Masot) в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона "идиотом". Эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera, передает передает РИА Новости





​По данным телеканала, разговор происходил в октябре прошлого года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая, чиновница Мария Стриццоло (Maria Strizzolo), а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт, но которое на самом деле является агентом телеканала, работающим под прикрытием.





Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 января 2017 г.





Высказывая свое мнение о Джонсоне, Масот говорит: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".





Кроме этого, Масот рассказал собеседникам, что был бы не прочь "убрать" заместителя министра Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой Израиля.





Посол Израиля в Великобритании принес извинения Дункану за слова Масота. Также представитель израильского посольства заявил, что этот сотрудник "в скором времени прекратит работу в посольстве".



