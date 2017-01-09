Глава Пентагона заявил о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГ
9 января 2017, 01:10
По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны сложнее".
Вклад России в борьбу США с ИГ "нулевой", присутствие РФ "усиливает гражданскую войну", заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер, передает РИА Новости.
"Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", — сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.
По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.
В российском Минобороны не раз напоминали, что международная коалиция" во главе с США с 2012 года разрушала инфраструктуру Сирии для ослабления легитимного правительства страны, несмотря на угрозу для мирных жителей. Однако под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные ИГ объекты нефтедобычи, что позволяло боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира.
Фото: AP Photo/ Militant Website.
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