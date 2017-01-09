Вишневская показала лучший результат Казахстана за всю историю масс-старта
9 января 2017, 01:33
До этого наивысшим местом в дисциплине было 21-е — Марина Лебедева на этапе КМ в Оберхофе в сезоне-2010/11.
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская заняла 4-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), обновив тем самым лучшее достижение казахстанских биатлонисток в этом виде программы.
Этот результат стал лучшим для казахстанок за всю историю масс-старта. До этого наивысшим местом в дисциплине было 21-е — Марина Лебедева на этапе КМ в Оберхофе в сезоне-2010/11. Лучшим же результатом Вишневской в масс-старте было 22-е место — в сезоне-2015/16 на Чемпионате мира в Холменколлене (Норвегия) и в этом сезоне на этапе КМ в Нове-Место (Чехия).
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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