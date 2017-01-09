Вишневская показала лучший результат Казахстана за всю историю масс-старта

9 января 2017, 01:33

До этого наивысшим местом в дисциплине было 21-е — Марина Лебедева на этапе КМ в Оберхофе в сезоне-2010/11.


Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская заняла 4-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), обновив тем самым лучшее достижение казахстанских биатлонисток в этом виде программы.

Этот результат стал лучшим для казахстанок за всю историю масс-старта. До этого наивысшим местом в дисциплине было 21-е — Марина Лебедева на этапе КМ в Оберхофе в сезоне-2010/11. Лучшим же результатом Вишневской в масс-старте было 22-е место — в сезоне-2015/16 на Чемпионате мира в Холменколлене (Норвегия) и в этом сезоне на этапе КМ в Нове-Место (Чехия).

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код