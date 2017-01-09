Трампу грозят расколом в партии, если он не "заставит Москву заплатить"

Джон Маккейн призвал создать в Сенате особый комитет, который будет занят исключительно расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Республиканцы ждут от Дональда Трампа мер против России в связи с предполагаемым вмешательством в выборы, и если он их не примет, то может столкнуться с расколом в собственной партии, заявили в эфире телеканала NBC сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, сообщает сообщает РИА Новости





"Мы хотим дать президенту Трампу возможность заставить Россию заплатить за вмешательство в выборы в нашей стране", — сказал Грэм. По его словам, те члены партии, кто сомневается в причастности России к кибератакам в США, "не республиканцы и не патриоты". Грэм заявил, что, если Трамп не изменит свою позицию в отношении России, создастся ситуация, при которой мнение президента будет идти вразрез с мнением конгресса.





Сенатор также сообщил, что они с Маккейном предложат ввести новые, намного более жесткие санкции в финансовой и энергетической сфере, где Россия, по его словам, "слабее всего".





Джон Маккейн призвал создать в Сенате особый комитет, который будет занят исключительно расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.





Американские разведслужбы на этой неделе обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. В докладе утверждается, что Москва якобы пыталась добиться избрания Трампа президентом, однако убедительных доказательств этого не приводится. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" не повлияло на результат выборов. Российские власти отрицают подобные обвинения.





Трамп после брифинга с сотрудниками разведслужб по поводу кибератак заявил, что никаких доказательств их влияния на выборы нет. По его мнению, к обострению отношений с Россией стремятся только "глупые люди".



