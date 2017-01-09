Трагедия в Шымкенте: Малышка выжила благодаря старой детской колыбели

Малышка Аружан осталась жива в разрушенном доме в Шымкенте благодаря старой детской колыбели — бесику. Именно бесик уберег годовалую девочку от риска быть раздавленной обломками дома. А вызволил колыбель с девочкой из-под завалов Руслан Бахрамов, сообщает Otyrar.kz





Старшина Руслан Бахрамов, военнослужащий воинской части 6506 Нацгвардии РК, живущий по соседству с семьями, услышал хлопок и выбежал на улицу. Пока его жена вызывала пожарных и скорую, Руслан бросился к бараку, откуда доносились истошные крики и детский плач.





Еще до приезда сотрудников экстренных служб города старшине удалось вызволить из-под завалов семью Жумалиевых. Чудесным образом удалось спасти годовалую Аружан. Малышка в момент обрушения дома спала в бесике.





Благодаря старой колыбели, девочка и осталась жива. Во время предполагаемого взрыва газовоздушной смеси, бесик ребенка накрыл большой кусок потолка — верхняя перегородка колыбельки уберегла девочку от серьезных травм. Малышка оказалась «в домике».





Но прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи немедленно госпитализировали ребенка для обследования. К сожалению, маму Аружан спасти не удалось. Сабина от полученных травм скончалась . В БСМП Шымкента сейчас находится один пострадавший, еще один — в ожоговом центре.





По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. В данное время специалисты ДЧС выясняют точные причины. Отмечается, что в по улице Дружбы народов в Шымкенте есть газопровод, однако из-под завалов были извлечены и камин, и электрообогреватель. По данным сотрудников Департамента по ЧС ЮКО, взрыв произошел без последующего горения. Площадь обрушения составила 64 квадратных метра. Барак полностью разрушен и не пригоден для проживания. Глава семьи военослужащий Жумалиев арендовал часть дома.

Командованием регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК направлено ходатайство вышестоящему командованию о поощрении старшины Руслана Бахрамова.





Фото: Otyrar.kz.



