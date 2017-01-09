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Неустойчивая погода ждет казахстанцев в понедельник

9 января 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь в северной и западной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами – метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами – туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области ожидается низовая метель, местами – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Северо-Казахстанской области местами – низовая метель.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с, местами – туман.

В Мангыстауской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской областях местами – туман, ночью в Мангыстауской области местами – низовая метель.

В Астане -10° облачно

В Алматы -4° ясно

Подробный прогноз погоды читайте здесь.

Фото: Vsemetri.com

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