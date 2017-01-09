Неустойчивая погода ждет казахстанцев в понедельник
9 января 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь в северной и западной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами – метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области местами – туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области ожидается низовая метель, местами – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Северо-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Северо-Казахстанской области местами – низовая метель.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с, местами – туман.
В Мангыстауской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской областях местами – туман, ночью в Мангыстауской области местами – низовая метель.
В Астане -10° облачно
В Алматы -4° ясно
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Фото: Vsemetri.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838097-8af73aba587996b78ad7893eb80c0be2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com