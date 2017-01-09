В ВКО врачи шли 600 метров по сугробам на помощь больной семье

На станции скорой медицинской помощи рассказали, что 8 января поступил вызов из села Знаменка, расположенного в 90 километрах от Семея, сообщает " Хабар 24





Звонившие сельчане сообщили, что в 10 километрах от их аула находится крестьянское хозяйство, где в госпитализации нуждается семья из пятерых человек.





На вызов были отправлены сразу две бригады скорой помощи и спецмашина управления по чрезвычайным ситуациям.





Добравшись до села Знаменка врачи пересели к спасателям, так как в сторону крестьянского хозяйства дорога была полностью заметена.





"В 600 метрах от крестьянского хозяйства спецмашина застряла. Дальше нашим врачам пришлось идти пешком по сугробам, чтобы добраться до дома пострадавших", - пояснили на станции.





Выяснилось, что семья отравилась угарным газом. Перед сном женщина затопила печь, а в 2 ночи она проснулась и почувствовала сильное недомогание.





В доме кроме двух взрослых находились еще и трое детей в возрасте 12, 7 и 5 лет. Врачи рассказали, что пока они оказывали первую помощь, местный акимат расчистил трассу от снега, и пострадавшие со средней степенью отравления были благополучно госпитализированы в Семей.



