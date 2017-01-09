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Полиция Израиля установила личность совершившего теракт в Иерусалиме

9 января 2017, 06:34

Были задержаны девять подозреваемых, пятеро из которых являются членами семьи.


Водителем грузовика, который наехал на пешеходов в Иерусалиме, оказался 28-летний житель района Джебель Мукабер ​Фади Кунбар, сообщает РБК.

Согласно сообщению, «были задержаны девять подозреваемых, пятеро из которых являются членами семьи» Кунбара для проведения допроса.

В полиции также уточнили, что в результате нападения погибли четверо военнослужащих, еще 13 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщения.

Водитель грузовика наехал на пешеходов на остановке в Иерусалиме накануне, 8 января. Издание Ynetnews со ссылкой на местную полицию сообщало, что на грузовике были установлены украденные с частного автомобиля израильские номера. Водитель грузовика был убит на месте.

Источники издания также сообщали, что нападавший проживал в районе Джебель Мукабер на востоке Иерусалима. По информации Ynetnews, его звали Фади аль-Канабир.

​Полиция назвала случившееся терактом. Вскоре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нападавший «по всем признакам был сторонником организации «Исламское государство».

Фото: AFP



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