В Москве годовалого ребенка убило упавшим телевизором
9 января 2017, 06:48
От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
В результате падения телевизора в московской квартире погиб ребенок, сообщает Lenta.ru.
Вечером в воскресенье, 8 января, при проведении уборки квартиры в одном из жилых домов на улице Недорубова на годовалую девочку упал телевизор.
Несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь, от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
Органы СКР начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: РИА Новости
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