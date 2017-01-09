Видео с избиением школьника попало в Сеть

В каком именно городе и в какой школе произошли избиение, не сообщается.

В Сеть попало видео, на котором женщина избивает школьника, сообщает Zakon.kz





Ролик "Мамаша пришла на разборки с неугомонным учеником" был размещен на странице eap_kz в Instagram. Его сняли ученики, ставшие свидетелями инцидента.





В каком именно городе Казахстана и в какой школе произошло избиение, не сообщается.





Тем временем пользователи интернета высказывают свои мнения:





"Да эту учительницу зовут Мира, мне она тоже преподавала, она всегда была агрессивной и нахальной, да возможно ребенок оскорбил кого-то или обидел, но есть другие методы для того, чтобы наказать и перевоспитать", - пишет комментатор.





"Это мама бьет своего сына! Говорит же сенин кесиринен уятка калдым гой деп. Баска биреудин баласы емес оз баласы гой! Карасайш туган анасына кол котерип тур...", - считает другой пользователь.







