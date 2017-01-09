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Видео с избиением школьника попало в Сеть

9 января 2017, 07:02

В каком именно городе и в какой школе произошли избиение, не сообщается.


В Сеть попало видео, на котором женщина избивает школьника, сообщает Zakon.kz.

Ролик "Мамаша пришла на разборки с неугомонным учеником" был размещен на странице eap_kz в Instagram. Его сняли ученики, ставшие свидетелями инцидента.

В каком именно городе Казахстана и в какой школе произошло избиение, не сообщается.

Тем временем пользователи интернета высказывают свои мнения:

"Да эту учительницу зовут Мира, мне она тоже преподавала, она всегда была агрессивной и нахальной, да возможно ребенок оскорбил кого-то или обидел, но есть другие методы для того, чтобы наказать и перевоспитать", - пишет комментатор.

"Это мама бьет своего сына! Говорит же сенин кесиринен уятка калдым гой деп. Баска биреудин баласы емес оз баласы гой! Карасайш туган анасына кол котерип тур...", - считает другой пользователь.


Фото: скриншот видео

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