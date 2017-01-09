В США самолет с командой НХЛ экстренно сел из-за задымления в кабине
9 января 2017, 07:38
В результате инцидента никто не пострадал.
В США самолет, на борту которого находилась команда Национальной хоккейной лиги Dallas Stars, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сент-Луиса, сообщает РБК.
По информации телеканала, инцидент произошел в воскресенье, 8 января. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за задымления, которое возникло в кабине пилота.
По словам представителя команды, в результате инцидента никто не пострадал.
Экстренную посадку лайнер совершил из проблем с электрикой, следует из сообщения хоккейной команды в Twitter. В настоящий момент команда на другом самолете направляется в Лос-Анджелес, отмечается в сообщении.
Фото: Avia.pro
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