Головкин — Канело возглавил список самых ожидаемых боев

DailyNews.com опубликовал свой список самых ожидаемых боев 2017 года.





На первое место издание поставило потенциальный бой Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО).





«Этот бой приходит нам на ум в первую очередь. Все мы надеялись, что он состоится в сентябре 2016 года, но в итоге бой был перенесен на осень 2017-го. Канело это не красит даже несмотря на то, что это была не его идея. Но перед этим боем Головкину предстоит встретиться с Джейкобсом — его самым тяжелым соперником на данный момент», — пишет Los Angeles Daily News.





Также в «вишлист» редакции сайта вошли следующие бои:

Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) — Энтони Джошуа (18-0, 18 КО)

Франсиско Варгас (23-0-2, 17 КО) — Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО)

Сауль Альварес — Джермалл Чарло (25-0, 19 КО)

Франсиско Варгас — Василий Ломаченко (7-1, 5 КО).







