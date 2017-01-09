Головкин — Канело возглавил список самых ожидаемых боев
9 января 2017, 07:48
В «вишлист» также вошел потенциальный бой Канело с Джермаллом Чарло.
DailyNews.com опубликовал свой список самых ожидаемых боев 2017 года.
На первое место издание поставило потенциальный бой Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО).
«Этот бой приходит нам на ум в первую очередь. Все мы надеялись, что он состоится в сентябре 2016 года, но в итоге бой был перенесен на осень 2017-го. Канело это не красит даже несмотря на то, что это была не его идея. Но перед этим боем Головкину предстоит встретиться с Джейкобсом — его самым тяжелым соперником на данный момент», — пишет Los Angeles Daily News.
Также в «вишлист» редакции сайта вошли следующие бои:
Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) — Энтони Джошуа (18-0, 18 КО)
Франсиско Варгас (23-0-2, 17 КО) — Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО)
Сауль Альварес — Джермалл Чарло (25-0, 19 КО)
Франсиско Варгас — Василий Ломаченко (7-1, 5 КО).
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com