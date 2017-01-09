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На Гаити не менее 20 человек стали жертвами ДТП

9 января 2017, 07:56

Грузовик врезался в пассажирский автобус на дороге в горном районе страны.


По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате автоаварии на севере Гаити, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье утром. Грузовик врезался в пассажирский автобус на дороге в горном районе страны.

Пострадавшие были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Fotolia/ Yuri Bizgaimer.

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