На Гаити не менее 20 человек стали жертвами ДТП
9 января 2017, 07:56
Грузовик врезался в пассажирский автобус на дороге в горном районе страны.
По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате автоаварии на севере Гаити, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье утром. Грузовик врезался в пассажирский автобус на дороге в горном районе страны.
Пострадавшие были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.
Фото: Fotolia/ Yuri Bizgaimer.
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