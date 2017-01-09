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Бывший премьер-министр допустил возможность создания правительства Украины в изгнании

9 января 2017, 08:12

Говоря о создании правительства в изгнании, Азаров отметил, что для этого должны созреть обстоятельства и условия.


Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров не исключает в перспективе создания правительства страны в изгнании. Об этом он заявил «Известиям».

По его словам, решение Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события февраля 2014 года в Киеве переворотом, имеет большое значение и позволит обратиться в международные инстанции.

«Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», — отметил Азаров.

Также он выразил надежду, что украинские суды, хотя они изначально и отказали, «под напором имеющихся доказательств» будут вынуждены принять иски к рассмотрению.

Говоря о создании правительства в изгнании, Азаров отметил, что для этого должны созреть обстоятельства и условия. «Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — пояснил он.

Ранее, 27 декабря, Дорогомиловский суд признал Майдан государственным переворотом, удовлетворив соответствующий иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, оставившие свои посты, в том числе бывший президент Янукович.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости.

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