Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Актер озвучил новогодний твит Трампа голосом Джокера

9 января 2017, 08:20

31 декабоя в своем Twitter-аккаунте Трамп поздравил американцев, включая всех "его врагов" с Новым годом.


Марк Хэмилл — американский актер, ставший голосом Джокера в видеоиграх и мультфильмах про Бэтмена, озвучил новогоднее поздравление главы США Дональда Трампа интонациями заклятого врага супергероя, передает РИА Новости.

Хэмилл разместил запись на своей страничке в Twitter.


Избранный президент США 31 декабря 2016 года в своем Twitter-аккаунте написал "Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной, проиграл и теперь не знает, что делать. Любви!"


Фото: Fotolia/ Serge Black.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код