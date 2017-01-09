Актер озвучил новогодний твит Трампа голосом Джокера

31 декабоя в своем Twitter-аккаунте Трамп поздравил американцев, включая всех "его врагов" с Новым годом.

Марк Хэмилл — американский актер, ставший голосом Джокера в видеоиграх и мультфильмах про Бэтмена, озвучил новогоднее поздравление главы США Дональда Трампа интонациями заклятого врага супергероя, передает передает РИА Новости





Хэмилл разместил запись на своей страничке в Twitter.









Избранный президент США 31 декабря 2016 года в своем Twitter-аккаунте написал "Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной, проиграл и теперь не знает, что делать. Любви!"





Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2016 г.



