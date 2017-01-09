Медики Астаны просят не отправлять простуженных детей в школу
9 января 2017, 08:44
В столице наблюдается спад ОРВИ.
В первые дни после новогодних каникул медики Астаны просят родителей внимательнее отнестись к здоровью детей и не отправлять их в учебные заведения при признаках простуды, передает Казинформ.
По данным Управления здравоохранения Астаны, в столице наблюдается спад ОРВИ.
«9 января начинаются занятия в школе, в связи с чем просим вас, при признаках ОРВИ у ребенка, воздержаться от посещения школы на 2-3 дня», - говорится в сообщении.
Напомним, с середины декабря в Астане была зарегистрирована вспышка ОРВИ, ежедневно медики скорой помощи принимали порядка 700-800 вызовов с признаками простудных заболеваний. После Нового года число вызовов с подозрением на ОРВИ сократилось до 600 в сутки.
Фото: dknews.kz.
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