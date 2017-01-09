Медики Астаны просят не отправлять простуженных детей в школу

В первые дни после новогодних каникул медики Астаны просят родителей внимательнее отнестись к здоровью детей и не отправлять их в учебные заведения при признаках простуды, передает передает Казинформ





По данным Управления здравоохранения Астаны, в столице наблюдается спад ОРВИ.





«9 января начинаются занятия в школе, в связи с чем просим вас, при признаках ОРВИ у ребенка, воздержаться от посещения школы на 2-3 дня», - говорится в сообщении.





Напомним, с середины декабря в Астане была зарегистрирована вспышка ОРВИ, ежедневно медики скорой помощи принимали порядка 700-800 вызовов с признаками простудных заболеваний. После Нового года число вызовов с подозрением на ОРВИ сократилось до 600 в сутки.



