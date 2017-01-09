Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Медики Астаны просят не отправлять простуженных детей в школу

9 января 2017, 08:44

В столице наблюдается спад ОРВИ.


В первые дни после новогодних каникул медики Астаны просят родителей внимательнее отнестись к здоровью детей и не отправлять их в учебные заведения при признаках простуды, передает Казинформ.

По данным Управления здравоохранения Астаны, в столице наблюдается спад ОРВИ.

«9 января начинаются занятия в школе, в связи с чем просим вас, при признаках ОРВИ у ребенка, воздержаться от посещения школы на 2-3 дня», - говорится в сообщении.

Напомним, с середины декабря в Астане была зарегистрирована вспышка ОРВИ, ежедневно медики скорой помощи принимали порядка 700-800 вызовов с признаками простудных заболеваний. После Нового года число вызовов с подозрением на ОРВИ сократилось до 600 в сутки.

Фото: dknews.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код