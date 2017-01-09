Борис Джонсон провел первые переговоры с ключевыми советниками Трампа

По словам источников, переговоры были «позитивными, но откровенными».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел в США переговоры с одними из ключевых советников избранного президента страны, республиканца Дональда Трампа, а также с членами конгресса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства, передает Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства, передает РБК





Это первая официальная встреча министра Великобритании с членами будущей администрации США.





«После прошедших в прошлом месяце успешной встречи между руководителями аппарата премьер-министра с членами команды избранного президента Дональда Трампа, министр иностранных дел Борис Джонсон в настоящее время проводит короткий визит в США для того, чтобы встретиться с ближайшими советниками избранного президента и ключевыми лидерами конгресса», — говорится в заявлении представителя МИД, которое приводит агентство.





Из сообщения следует, что в центре переговоров — отношения между Великобританией и США, а также другие международные вопросы.





Как отмечает «Би-би-си» со ссылкой на собеседников в правительстве, Джонсон встретился с с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и будущим ведущим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном. По словам источников телеканала, переговоры были «позитивными, но откровенными». После этого он отправится в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы провести встречу с основными лидерами конгресса.





Накануне, 8 января, Дональд Трамп в своем официальном Twitter написал, что «с нетерпением» ждет встречи с с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая должна состоятся в Вашингтоне весной 2017 года. Подробности будущий переговоров пока неизвестны.





В ноябре прошлого года издание The Times со ссылкой на секретную записку британского посла Кима Дэррока писало, что правительство Великобритании имеет возможности управлять внешней политикой Трампа при грамотном подходе Мэй к республиканцу.





По данным источников в британской правительстве, в Лондоне уже разработали методы влияния на избранного президента США по вопросам, связанным с НАТО, Россией, Ираном и мигрантами.



