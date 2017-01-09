"Дакар-2017" может неожиданно завершиться
9 января 2017, 09:12
Организаторы "Дакара-2017" решают вопрос о продолжении гонки из-за неожиданных погодных условий.
В воскресенье, 8 января, участники "Дакара" лишились "боевого" дня из-за избыточных осадков, которые превратили боливийский спецучасток в грязевое месиво, опасное для прохождения, сообщила пресс-служба казахстанской команды Astana Motorsports.
Гоночный караванотправился в столицу Боливии Ла-Пас, где состоялся торжественный подиум, где президент Боливии Эво Моралес лично принимал участников. Команду Astana Motorsports глава государства приветствовал особенно тепло, отметив, что экипажи "Астаны" являются постоянными участниками "Дакара", с которыми он знаком, а также пожелал команде удачи, ведь впереди еще много трудных этапов. Казахстанцы преподнесли президенту памятные национальные сувениры.
"Это удивительная страна. Сплошные эмоции. На чемпионате мира по футболу, наверное, также голосят. После встречи с президентом на подиуме нас одарили венками из листьев коки. Все кричат "Браво!", просят сфотографироваться и буквально облепляют автомобиль. Голова кругом идет. Боливия настолько гостеприимная страна, насколько это вообще возможно", — делится впечатлениями пилот Astana Motorsports Денис Березовский.
Капитан команды Артур Ардавичус рассказал, что происходит на гонке.
"Этот "Дакар" до сих пор проходит по очень опасным участкам. Сколько машин улетело, сошло. Организаторы стараются "затирать" эти аварии, чтобы казалось, что гонка продолжается. А на самом деле, караван потерял уже порядка 30% техники. Сколько людей в больницах лежит. Мне очень нравится смотреть смонтированное видео от организаторов по итогам каждого этапа. Знаете, такая красивая, "вылизанная" картинка. Но в реальности все тут по-другому. Один член нашей команды пошел в столовую вчера в сланцах и отморозил ноги, т.к. было много грязи на бивуаке и низкая температура воздуха. И это только один из примеров", — рассказал капитан команды.
Кроме того, Ардавичус рассказал, какие эмоции испытывает спортсмен на "Дакаре", проходя наиболее сложные участки.
"Конечно, бывает страшно. Особенно в этих горных серпантинах, когда с одной стороны — каменная стенка, а с другой — обрыв. Страшно. Но ехать нужно быстро. В такие секунды и задаешься вопросом "Зачем я все это делаю?" И все, кто здесь гоняется, это не простые рядовые спортсмены. Тут собирается высший класс", — отметил Ардавичус.
По его словам, никто не ожидал, что в Боливии возможны такие проливные дожди с подобными последствиями. Все ждали засуху и думали, как будут бороться с мучительной жарой. В итоге пересохшие русла рек, по которым должны были ехать экипажи, заполнены грязью. Селевой поток — камни и вода.
"Судя по тому, что происходит с погодой, дожди в ближайшие дни не прекратятся. У организаторов паника, в организаторской палатке разговаривают на повышенных тонах. Нужно принимать решение — не хочется терять гонку, но и продолжать — это большой риск. Ждем новостей от организаторов по следующим этапам", — заключил капитан.
После выходного воскресенья организаторам предстоит решить — продолжить гонку или модифицировать ее маршрут.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: пресс-служба Astana motorsports
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com