"Дакар-2017" может неожиданно завершиться

В воскресенье, 8 января, участники "Дакара" лишились "боевого" дня из-за избыточных осадков, которые превратили боливийский спецучасток в грязевое месиво, опасное для прохождения, сообщила пресс-служба казахстанской команды Astana Motorsports.

"Это удивительная страна. Сплошные эмоции. На чемпионате мира по футболу, наверное, также голосят. После встречи с президентом на подиуме нас одарили венками из листьев коки. Все кричат "Браво!", просят сфотографироваться и буквально облепляют автомобиль. Голова кругом идет. Боливия настолько гостеприимная страна, насколько это вообще возможно", — делится впечатлениями пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

Гоночный караванотправился в столицу Боливии Ла-Пас, где состоялся торжественный подиум, где президент Боливии Эво Моралес лично принимал участников. Команду Astana Motorsports глава государства приветствовал особенно тепло, отметив, что экипажи "Астаны" являются постоянными участниками "Дакара", с которыми он знаком, а также пожелал команде удачи, ведь впереди еще много трудных этапов. Казахстанцы преподнесли президенту памятные национальные сувениры.

"Этот "Дакар" до сих пор проходит по очень опасным участкам. Сколько машин улетело, сошло. Организаторы стараются "затирать" эти аварии, чтобы казалось, что гонка продолжается. А на самом деле, караван потерял уже порядка 30% техники. Сколько людей в больницах лежит. Мне очень нравится смотреть смонтированное видео от организаторов по итогам каждого этапа. Знаете, такая красивая, "вылизанная" картинка. Но в реальности все тут по-другому. Один член нашей команды пошел в столовую вчера в сланцах и отморозил ноги, т.к. было много грязи на бивуаке и низкая температура воздуха. И это только один из примеров", — рассказал капитан команды.



