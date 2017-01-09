За неубранные дворы в Астане с начала года наказали 12 КСК

С начала года за нарушение правил благоустройства (неубранный снег, наледь, мусор и д.т) к административной ответственности привлечены 12 КСК, передает передает Zakon.kz со ссылкой на инспектора местной полицейской службы ДВД г. Астаны Ляззат Бисембаеву.





Сотрудниками подразделений Местной полицейской службы ДВД Астаны проводятся рейды по контролю за очисткой территорий города от снега, наледи и мусора. В ходе рейдов за ненадлежащую уборку от снега прилегающей придомовой территории к административной ответственности с начала года привлечено 12 КСК, общая сумма наложенных штрафов составила 567 250 тенге.





К примеру, сотрудниками природоохранной полиции МПС УВД района «Есиль» привлечено по ст. 505 часть 1 КоАП КР «Нарушение правил благоустройства…» КСК ТОО «Кулан - 2», за не обеспечение своевременной уборки прилегающей территории дома № 5 по ул. Е-30. Наложен административный штраф в размере 30 МРП (68 070 тенге).





Аналогичная ситуация с ТОО «АТИ сервис» (КСК), не убран снег на прилегающей территории дома ЖК «Эдем Палас», ул. Кенесары, 65. Составлен административный протокол по статье 505 части 1 КоАП КР, наложен штраф - 40 МРП (90 760 тенге).





Сотрудниками МПС ДВД г. Астаны на территории района «Сарыарка» по статье 505 части 1 «Нарушение правил благоустройства…» КоАП РК к административной ответственности привлечено КСПиК «Максат» (КСК). Сотрудники КСПиК не организовали уборку прилегающей территории дома от снега и мусора №23/1 по пр. Республики, наложен штраф – 30 МРП (68 070 тенге).





"Согласно правил благоустройства города Астаны, уборку и содержание прилегающих и закрепленных территорий, подъездов к ним от городских улиц производят юридические и физические лица, в собственности и пользовании которых находятся строения, расположенные на отведенных территориях, самостоятельно или по договору со специализированными предприятиями. В целом за 2016 год за некачественную и не своевременную организацию по очистке прилегающей территории закрепленных домов от твердо бытовых отходов, строительного и крупногабаритного мусора, снега и наледи, не надлежащее содержание фасадов зданий, отсутствие досок объявлений перед входом в подъезд к административной ответственности по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства…» привлечено 189 КСК, на общую сумму 7 762 860 тенге", - отметили в МПС ДВД Астаны.





Напомним, за нарушение норм и правил в сфере благоустройства по статье 505 КоАП РК предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: на физических лиц в размере 20 МРП, на субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства – от 30 до 100 МРП.