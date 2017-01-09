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Новости за сегодня

Премьер РК: Нужно держать ситуацию в поселке Шахан под особым контролем

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал уполномоченные органы о ходе ликвидации последствий трагедии в поселке Шахан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал информации Министра внутренних дел К.Касымова и Акима Карагандинской области Н.Абдибекова о ходе реализации плана мероприятий по ликвидации последствий ЧС, а также мерах по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших в трагедии.

Премьер-Министр страны поручил Министру внутренних дел и Акиму области держать ситуацию в поселке Шахан под особым контролем.

Напомним, вечером 1 января стало известно об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. В результате трагедии погибли 9 человек и еще двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На данный момент аварийно-спасательные работы и работы по разбору завалов завершены.

 

9 января 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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