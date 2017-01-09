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В 118 км на юго-запад от Алматы зафиксировано землетрясение

9 января 2017, 09:51

Магнитуда MPV 3.7.


Сейсмологами ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 января 2017г. в 9 час 03 мин 53 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 118 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.5.
Магнитуда MPV 3.7.
Координаты эпицентра 42.24° с.ш. 76.29° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



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