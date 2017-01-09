Руководство ЕНПФ арестовано

Руководство АО «Единый накопительный пенсионный фонд» арестовано. Эту информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Национального банка РК.

Кто именно из руководства фонда был арестован, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».