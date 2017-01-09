Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Актау полицейские выяснили, кто подкинул раненого мужчину к больнице

9 января 2017, 09:56

Предполагаемый обидчик пострадавшего уже задержан.


О задержании предполагаемого обидчика подброшенного к больнице жителя Актау, сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. По данным ведомства, подозреваемый был задержан "по горячим следам", пишет газета "Лада".

По словам медиков, больной поступил 3 января 2017 года в 22:05 после свадьбы. У парня 1987 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и множественные колото-резаные раны. На данный момент он находится в нейрохирургическом отделении Мангистауской областной больницы. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что окровавленного молодого человека неизвестные оставили у приемного покоя больницы и уехали.

Ролик, который сняли камеры наружного видеонаблюдения, появился в сети 8 января. На кадрах видно, как из автомобиля марки BMW выходит пассажир, который выносит раненого мужчину, бросая у дверей. Пассажир садится обратно в автомобиль и уезжает.

Фото: кадр видео

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код