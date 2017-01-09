В Актау полицейские выяснили, кто подкинул раненого мужчину к больнице
9 января 2017, 09:56
Предполагаемый обидчик пострадавшего уже задержан.
О задержании предполагаемого обидчика подброшенного к больнице жителя Актау, сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. По данным ведомства, подозреваемый был задержан "по горячим следам", пишет газета "Лада".
По словам медиков, больной поступил 3 января 2017 года в 22:05 после свадьбы. У парня 1987 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и множественные колото-резаные раны. На данный момент он находится в нейрохирургическом отделении Мангистауской областной больницы. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что окровавленного молодого человека неизвестные оставили у приемного покоя больницы и уехали.
Ролик, который сняли камеры наружного видеонаблюдения, появился в сети 8 января. На кадрах видно, как из автомобиля марки BMW выходит пассажир, который выносит раненого мужчину, бросая у дверей. Пассажир садится обратно в автомобиль и уезжает.
Фото: кадр видео
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