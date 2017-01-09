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Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли из-за бурана

9 января 2017, 09:56

Движение закрыто в связи ухудшением погодных условий (буран, плохая видимость).


По информации Казавтодор, в Алматинской области 9 января с 08.30 в связи ухудшением погодных условий (буран, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д «Ушарал-Достык» (83-184 км) для всех видов автотранспорта, сообщает МИА "Казинформ".

Кроме того, в Северо-Казахстанской области с 8 января, 19.30 в связи с метелью закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.



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