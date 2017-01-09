Абдильманов: ЦОНы готовы к наплыву населения с введением временной регистрации

Центры обслуживания населения (ЦОН) готовы к наплыву населения с введением временной регистрации, сказал заместитель директора Дирекции оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Шокан Абдильманов, передает корреспондент Bnews.kz.

«С сегодняшнего дня у населения вырос спрос на электронные услуги, это связано с продолжительными выходными, сезонными и квартальными справками на получение различных пособий, а также с введением новых правил на временную регистрацию. Сегодня мы наблюдали небольшое скопление в центрах обслуживания населения в городах Алматы и Астана, мы дополнительно перевели специалистов в эти ЦОНы и снизили нагрузку. Явного наплыва и ажиотажа в регионах мы не видим», - сообщил Абдильманов журналистам ситуационном центре Министерства информации и коммуникаций РК.

По его словам, с введением временной регистрации центры обслуживания населения готовы оказать услуг больше, чем в обычные дни.

«Мы готовы дополнительно подготовить рабочие места сотрудникам миграционной полиции, нами достигнута договоренность», - отметил Абдильманов.

Вместе с тем, в ситуационном центре отметили, что 7 января, в выходной день, ЦОНы будут работать с 9 утра до 3 часов дня.