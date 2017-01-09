МИР РК незаконно отказало предпринимателю

Министерство по инвестициям и развитию действовало незаконно, отказывая предпринимателю в предоставлении нужных ему документов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Нацпалаты предпринимателей.

Нацпалата предпринимателей обратилась в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В результате Министерству по инвестициям и развитию предписали устранить нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции.

Поводом для обращения НПП в Комитет стал отказ МИР РК предоставить предпринимателю ряд документов. В своем ответе предпринимателю министерство пояснило, что запрошенные акты являются актами индивидуального применения и принимаются для осуществления МИР РК своих функций и полномочий. Кроме того, в ведомстве сообщили, что акты не могут быть объектом отношений, регулируемых законом РК «О доступе к информации».

МИР РК в ответ на письмо НПП РК отказало в предоставлении запрашиваемых заявителем документов, указав, что данные акты переданы другому субъекту предпринимательства на основе заключенного договора о некоммерческом сотрудничестве, а также повторно сообщило, что данные акты являются актами индивидуального применения.

Как считают в Нацпалате, предоставление одним субъектам предпринимательства правовых актов, в том числе на основе гражданско-правового договора, и отказ в предоставлении доступа к этим актам для других субъектов предпринимательства относится к антиконкурентным действиям согласно статье 194 Предпринимательского кодекса РК.

С данной позицией и просьбой провести антимонопольное расследование в отношении МИР РК Национальная палата и обратилась в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

29 декабря 2016 года антимонопольный орган предоставил ответ о том, что по итогам проведенного расследования установлен факт нарушения МИР РК норм подпункта 9) пункта 2 статьи 194 Предпринимательского кодекса РК (антиконкурентные действия государственного органа, выразившиеся в предоставлении отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, или создание неблагоприятных или дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами).

Антимонопольным органом в адрес Министерства по инвестициям и развитию внесено предписание об устранении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.