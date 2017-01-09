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Сын бывшего президента Польши найден мертвым

9 января 2017, 09:59

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.


В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает nv.ua со ссылкой на Associated Press.

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четверо дочерей.

Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.

Фото Укринформ

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