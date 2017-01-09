Стало известно, кого арестовали из руководства ЕНПФ

Арестован председатель правления Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслан Ерденаев, а также один из двух его заместителей, сообщает телеканал КТК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее представитель Нацбанка Александр Терентьев сообщил, что аресты были произведены еще до Нового года.

У Ерденаева два заместителя - это Сауле Дюсенова и Дабыр Медетбеков. Кто из них арестован, пока неизвестно.

Ерденаев Руслан Серикович родился 16.10.1977 в КазССР. Образование - Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, г. Москва (1998), экономист.

Трудовой стаж: Ведущий экономист, главный специалист Департамента страхового надзора, Департамента банковского и страхового надзора, Департамента финансового надзора Национального Банка РК (1998); Начальник управления пруденциального регулирования Департамента надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (1998-2004); Руководитель аналитических подразделений в финансовых организациях (2006-2009); Управляющий директор АО «НПФ «ГНПФ» (06.2009-02.09.2013); Заместитель председателя правления фонда АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (02.09.2013-03.06.2015); Председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (03.06.2015-03.06.2015); Член Совета директоров АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (с 03.11.2015).

Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».