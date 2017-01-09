БК "Астана" обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ

Первую четверть хозяева выиграли с преимуществом в три очка — 31:28, во второй нарастили отрыв до пяти очков (17:15), в третьей разрыв увеличился до десяти баллов после того, как "Астана" выиграла ее со счетом 25:20. В заключительном отрезке матча сильнее был "Нижний Новгород" — 21:20, но это не позволило ему ликвидировать отставание в счете.





Самыми результативными в этой игре у хозяев стали легионеры: Роберт Лоури заработал 18 очков, Родерик Одом набрал 15 баллов, Усман Крубалли — 14. При этом наставник "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс на послематчевой пресс-конференции отметил, что хозяева забросили много сложных, с точки зрения исполнения, мячей. "Поздравляю "Астану" с хорошей игрой в нападении, — сказал Артурс Шталбергс. — Соперник забил много сложных мячей, но это не оправдание. Мы жили еще в какой-та эйфории, хотя казалось, что после игры с "Зенитом" уже вернулись на землю. Но если мы мажем десять штрафных, а "Астана" доминирует на щитах, то это показывает, что мы были не готовы к этой игре должным образом, не было концентрации", — признал он.



