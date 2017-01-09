БК "Астана" обыграл "Нижний Новгород" в Единой лиге ВТБ
9 января 2017, 10:11
Баскетбольный клуб "Астана" продолжает удерживать шестую строчку в турнирной таблице "регулярки" Единой лиги ВТБ.
Баскетбольный клуб "Астана" из столицы Казахстана в воскресенье обыграл дома "Нижний Новгород" со счетом 93:84 в матче одиннадцатого тура регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает Sputnik.
Первую четверть хозяева выиграли с преимуществом в три очка — 31:28, во второй нарастили отрыв до пяти очков (17:15), в третьей разрыв увеличился до десяти баллов после того, как "Астана" выиграла ее со счетом 25:20. В заключительном отрезке матча сильнее был "Нижний Новгород" — 21:20, но это не позволило ему ликвидировать отставание в счете.
Самыми результативными в этой игре у хозяев стали легионеры: Роберт Лоури заработал 18 очков, Родерик Одом набрал 15 баллов, Усман Крубалли — 14. При этом наставник "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс на послематчевой пресс-конференции отметил, что хозяева забросили много сложных, с точки зрения исполнения, мячей. "Поздравляю "Астану" с хорошей игрой в нападении, — сказал Артурс Шталбергс. — Соперник забил много сложных мячей, но это не оправдание. Мы жили еще в какой-та эйфории, хотя казалось, что после игры с "Зенитом" уже вернулись на землю. Но если мы мажем десять штрафных, а "Астана" доминирует на щитах, то это показывает, что мы были не готовы к этой игре должным образом, не было концентрации", — признал он.
Наставник нижегородцев имел в виду матч Кубка Европы 4 января, когда его подопечные обыграли одного из лидеров нынешней "регулярки" Единой лиги ВТБ — санкт-петербуржский "Зенит" со счетом 113:105. "Астана" же с 21 декабря прошлого года не имела игровой практики, причем свою последнюю игру она проиграла на выезде тому же "Зениту".
"Для нас это важная победа: "Нижний" приехал к нам после одной великолепной игры против "Зенита" в Еврокубке. И "Нижний" очень силен в нападении. У нас же не было игровой практики практически 20 дней. Во второй четверти мы поймали свой ритм и в итоге смогли победить", — сказал главный тренер БК "Астана" Илиас Папатеодору. В турнирной таблице Единой Лиги казахстанская команда осталась шестой с 17 очками и 55-процентным результатом после одиннадцати сыгранных матчей. У идущих пятыми подмосковных "Химок" — 19 очков при том же количестве проведенных игр, в следующее воскресенье, 15 января, "Астана" и "Химки" сойдутся в очном противостоянии на паркете казахстанского клуба.
Единая лига ВТБ — международный баскетбольный турнир, объединяющий сильнейшие клубы Восточной Европы и проходящий с 2008 года. В 2008 году прошел пробный турнир — промо-кубок Единой лиги ВТБ, который выиграл московский ЦСКА. В сезоне 2009-10 годов прошел первый официальный турнир Единой лиги ВТБ, в котором приняли участие восемь клубов из пяти стран — России (три клуба), Украины (два), Литвы, Латвии и Эстонии (по одному). Его победителями также стали московские армейцы.
В сезоне 2010-11 годов приняло участие 12 клубов из восьми стран — России (три клуба), Украины и Литвы (по два), Польши, Эстонии, Латвии, Беларуси и Финляндии (по одному). Турнир выиграли "Химки" из Подмосковья. В сезоне 2011 — 12 в лиге играло 18 команд, победило в прошлогоднем розыгрыше московское ЦСКА. В сезоне 2012-13 годов в Единой лиге ВТБ выступало 20 клубов из 9 стран, выиграл финал московский ЦСКА. В сезоне 2013-14 годов также участвовало 20 команд из 8 стран, при этом украинские клубы "Донецк" и "Азовмаш", а также польский "Туров", принимавшие участие в прошлогоднем турнире, отказались от участия в нынешнем розыгрыше. Тогда победителем Единой лиги стал московский ЦСКА, в прошлом сезоне лигу вновь выиграли армейцы.
© Foto: Официальный сайт БК "Астана"
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