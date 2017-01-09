В Бразилии за неделю убиты около 100 заключенных

Число убитых заключенных в Бразилии за неделю составило около 100 человек

Сообщается, что в воскресенье в тюрьме бразильского города Манаус были убиты четверо заключенных.





Ранее по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем Бразилии. Инцидент произошел в штате Рорайма. Также сообщалось о 60 жертвах тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.