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В Бразилии за неделю убиты около 100 заключенных

9 января 2017, 10:12

Ранее по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем Бразилии.


Число убитых заключенных в Бразилии за неделю составило около 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что в воскресенье в тюрьме бразильского города Манаус были убиты четверо заключенных.

Ранее по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем Бразилии. Инцидент произошел в штате Рорайма. Также сообщалось о 60 жертвах тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.

Фото © AFP 2016/ Andressa Anholete

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