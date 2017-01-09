За взятки задержан сотрудник Комитета госдоходов
9 января 2017, 10:17
На системной основе он брал взятки от представителей казино за незаконное покровительство в предпринимательской деятельности.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области задержан главный эксперт Управления непроизводственных платежей КГД МФ РК Р.Жумабаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Установлено, что Жумабаев Р. на системной основе получал взятки от представителей казино, находящихся на территории города Капшагай, за незаконное покровительство в предпринимательской деятельности игорных заведений и непроведение налоговых проверок», - говорится в сообщении.
Так, при получении очередной взятки через посредника – своего сына Д.Уданова в сумме 5 тыс. долларов США от представителя «Інжу–КZ–казино «ХО» г.Капшагай» Жумабаев задержан антикоррупционной службой.
По информации антикоррупционной службы, в настоящее время Р.Жумабаев и Д.Уданов водворены в ИВС РУВД Илийского района.
Досудебное расследование продолжается.
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