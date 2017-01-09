В Шымкенте при обрушении жилого дома погибла женщина

В Шымкенте произошло обрушение 2-этажного жилого дома барачного типа, из под завалов были извлечены 4 человека, сообщает Хабар 24.

Сообщение о ЧС поступило сегодня в 3:55. Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 64 кв. метра. При проведении аварийно-спасательных работах из-под завала были извлечены 4 человека, из них трое госпитализированы, 1 человек отказался от госпитализации.

В 4:25 первым нашли и вытащили из-под завалов ребенка 2015 г.р.

В 4:28 был извлечен из-под завалов отец ребенка, через 4 минуты извлекли мертвое тело матери.

В 4:32 был найден еще один человек.

В 4:53 нашли и извлекли последнего человека.

30 сотрудников ДВД ЮКО обеспечили оцепление места происшествия, также 4 сотрудника службы энергетики и газового хозяйства провели работы по отключению электрического тока и газа, передает пресс-служба ДЧС ЮКО.