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Новости за сегодня

В Алматинской области 40 владельцев оружия привлечены к ответственности

 

Усиление контроля за оборотом оружия входит в одно из требований полицейского мероприятия «Правопорядок», стартовавшего в регионе накануне 28-ой зимней Универсиады-2017, сообщает Zakon.kz с ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Отработка в регионе носит профилактический характер и организована в пяти районах, наиболее приближенных к Алматы (Талгарский, Енбекшиказахский, Карасайский, Жамбылский и Илийский районы).

Полицейские производят проверки по нескольким линиям - миграционной службы, криминальной полиции, борьбы с наркобизнесом, а также лицензионно-разрешительной системы и МПС.

«По результатам первого дня из оборота изъято 49 единиц огнестрельного оружия, 2 из них являются незаконными. 42 владельца оружия, допустившие нарушения, привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций на общую сумму 453800 тенге. За различные нарушения миграционного законодательства к ответственности также привлечены 70 иностранных граждан и 77 казахстанцев. В ходе отработки полицейскими Карасайского и Талгарского районов задержаны два разыскиваемых уголовных преступника, а также установлено местонахождение двух пропавших без вести жителей Илийского и Карасайского районов» - проинформировали в ДВД области.

ОПМ «Правопорядок» продлится в регионе до 25 января и направлена на профилактику правонарушений, а также стабилизацию оперативной обстановки в регионе. В этой связи полиция призывает граждан с пониманием отнестись к действиям стражей порядка и оказывать им посильное содействие.

 

9 января 2017, 10:12
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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