Как действовать при внезапном обрушении здания или жилого дома - советы ЧС
9 января 2017, 10:19
Обрушение зданий являет собой смертельную опасность для людей находящихся внутри строения и, в некоторой степени, угрожает находящимся снаружи.
Как известно, в Казахстане с разницей в неделю произошло два обрушения: в Шымкенте и в поселке Шахан Карагандинской области. В Шымкенте обрушился 2-этажный жилой дом барачного типа. В Шахане обрушилась часть многоэтажного жилого дома. И там и там погибли люди. Редакция Zakon.kz приносит свои соболезнования семьям погибших и напоминает о мерах предосторожности.
Отметим, что внезапное обрушение здания - это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.
Меры предосторожности
- Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей семьи.
- Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правили оказания первой медицинской помощи.
- Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель.
- Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте.
- Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов.
- Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.
- При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу «Горгаз» по телефону – 104.
- Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа.
- Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами.
- Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.
Угроза обрушения здания
- Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
- Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя.
- Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.
- Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.
- Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.
- Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих предметов и обломков.
- Если с Вами дети, укройте их собой.
- Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.
- Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.
- Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ.
- Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.
- Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей.
- Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.
Как действовать в завале
- В этом случае не нужно совершать резких движений. Если рука или нога зажаты обломками, не пытайтесь вытащить конечность — это может спровоцировать дальнейшее обрушение.
- Постарайтесь не падать духом, успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что вас спасут.
- При пользовании фонариком или мобильным телефоном со встроенным фонарем, устройство нужно включать и выключать периодически (это сэкономит энергию).
- Если Вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и прочее), чтобы вас можно было обнаружить с помощью эхопеленгатора.
- Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Во время спасательных работ каждый час объявляется «время тишины». Эти минуты предназначены для того, чтобы услышать голоса находящихся под завалами людей.
- Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте зажигалки. Берегите кислород. Кроме того, искра может спровоцировать взрыв, в случае если пролилось горючее или распространился газ.
- Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и прочее) необходимо укрепить потолок от обрушения.
- При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом.
- Выбираться наружу можно только в том случае, если длинными и прочными конструкциями образован лаз. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Помните, сохраняя самообладание, Вы сохраняете свои физические силы, необходимые для того, чтобы дождаться поисковой службы.
- Когда вас обнаружат спасатели, по возможности, назовите им свое имя и расскажите о полученных травмах, сообщите, что видите вокруг себя, а также в какой части здания находились во время обвала.
Подготовлено по материалам сайтов «Pro Город», mchs-orel.ru, azbez.com
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