Как действовать при внезапном обрушении здания или жилого дома - советы ЧС

Отметим, что внезапное обрушение здания - это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.

Меры предосторожности

- Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

- Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами.

- Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа.

- При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу «Горгаз» по телефону – 104.

- Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.

- Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов.

- Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте.

- Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель.

- Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правили оказания первой медицинской помощи.

- Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей семьи.

Угроза обрушения здания

- Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

- Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя.

- Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

- Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.

- Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

- Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих предметов и обломков.

- Если с Вами дети, укройте их собой.

- Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.

- Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

- Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ.

- Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.

- Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей.

- Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.