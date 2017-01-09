Подозреваемый в расстреле бойца Мирзаева "наводил порядок в Москве" с 2009 года
9 января 2017, 10:20
Это следует из записанного в 2012 году видеоинтервью, которое можно легко найти в Сети.
На записи трое молодых людей, приехавших в Москву из Дагестана, рассказывают о своих жизненных установках, пишет life.ru.
Один из них — тот, что в центре, — как две капли воды похож на Камиля Аллахвердиева, 23-летнего молодого человека, которого по фотографиям опознал российский боец Расул Мирзаев как одного из трёх злоумышленников, совершивших на него вооружённое нападение с применением травматического оружия в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года.
Напомним, что одной из основных версий нападения считается месть Мирзаеву за инцидент, произошедший в середине декабря в столичном ночном клубе, где он якобы вступился за российского бойца с ирландским паспортом Артёма Лобова, когда того атаковали гости из Дагестана в ответ на слова поддержки в адрес суперчемпиона UFC Коннора Макгрегора.
Добавим, что из-за нападения на Мирзаева был сорван его бой ММА с грузином Леваном Макашвили, намеченный на 25 марта.
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