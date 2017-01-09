Теракт в Иерусалиме
9 января 2017, 10:27
8 января водитель грузовика наехал на группу военнослужащих на остановке в Иерусалиме.
В результате нападения погибли четверо военнослужащих, еще 13 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Полиция назвала случившееся терактом. Вскоре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нападавший «по всем признакам был сторонником организации «Исламское государство».
Водителем грузовика оказался 28-летний житель района Джебель Мукабер Фади Кунбар.
Согласно сообщению, «были задержаны девять подозреваемых, пятеро из которых являются членами семьи» Кунбара для проведения допроса.
Все новости по теме читайте здесь
Фото twitter.com @ynetnews @Jerusalem_Post @TimesofIsrael
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838140-cf74536e058ec3af3f4c0dc477fdd7bd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com