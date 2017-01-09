Теракт в Иерусалиме

8 января водитель грузовика наехал на группу военнослужащих на остановке в Иерусалиме.

В результате нападения погибли четверо военнослужащих, еще 13 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.





Полиция назвала случившееся терактом. Вскоре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нападавший «по всем признакам был сторонником организации «Исламское государство».





Водителем грузовика оказался 28-летний житель района Джебель Мукабер ​Фади Кунбар.

Согласно сообщению, «были задержаны девять подозреваемых, пятеро из которых являются членами семьи» Кунбара для проведения допроса.





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Фото twitter.com @ynetnews @Jerusalem_Post @TimesofIsrael