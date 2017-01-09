Учителя уволили с работы за избиение школьника в Алматинской области

По словам начальника областного Управления образования Ляззат Базаркуловой, как выяснилось, до этого происшествия ученик ударил дочь учителя химии.

В Алматинской области учителя уволили с работы за избиение учащегося, сообщает МИА « Казинформ ».





Данное происшествие случилось в школе №9 села Байсерке Илийского района Алматинской области. Поднявшей руку на ученика седьмого класса оказалась учитель химии Мира Мамедалиева.





По словам начальника областного Управления образования Ляззат Базаркуловой, как выяснилось, до этого происшествия ученик ударил дочь учителя химии.





Мира Мамедалиева придя в класс, начала избивать ученика во время перемены.





«По указанному происшествию было принято специальное решение и учительница Мира Мамедалиева освобождена с работы», - отметила начальник Управления образования.





Напомним , в Сеть попало видео, на котором женщина избивает школьника.