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В Иордании при неизвестных обстоятельствах погиб американский солдат

9 января 2017, 10:33

Министерство обороны США сообщило о гибели солдата, несшего службу в Иордании.


По данным министерства обороны, солдат Исайя Л. Букер родом из штата Техас умер 7 января, передает РИА Новости.

Его гибель не связана с военными действиями, ведется расследование обстоятельств случившегося.

Фото © AFP 2016/ Khalil Mazraawi

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