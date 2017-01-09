В Иордании при неизвестных обстоятельствах погиб американский солдат
9 января 2017, 10:33
Министерство обороны США сообщило о гибели солдата, несшего службу в Иордании.
По данным министерства обороны, солдат Исайя Л. Букер родом из штата Техас умер 7 января, передает РИА Новости.
Его гибель не связана с военными действиями, ведется расследование обстоятельств случившегося.
Фото © AFP 2016/ Khalil Mazraawi
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