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Новости за сегодня

В Астане за выходные временную регистрацию получили 2400 человек

 

На временную регистарцию за выходные дни сотрудники миграционной полиции ДВД Астаны зарегистрировали порядка 2400 граждан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Как отметил заместитель начальника ДВД Астаны полковник полиции Батырлан Есенбай, «в связи новыми правилами в миграционном законодательстве о временной регистрации граждан по месту жительства 7 и 8 января текущего года сотрудники миграционной полиции ДВД Астаны в Центрах обслуживания населения осуществляли прием граждан. Для удобства населения и быстрого прохождения процедуры регистрации граждан в Центрах обслуживания населения число рабочих мест миграционной полиции увеличено от четырех до шести в зависимости от плотности населения по районам города. Так, за выходные дни по Астане всего зарегистрировано более 6500 граждан, из них на временную регистрацию встали порядка 2400 граждан».

К сведению граждан: для регистрации на постоянную и временную регистрацию необходимы согласие владельца жилья (при личном присутствии с удостоверением личности), либо доверенного лица владельца жилья, удостоверение личности регистрируемого и квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 226,9 тенге.

В целях упрощения условий и порядка регистрации, в том числе для социально уязвимых слоев населения, регистрация оформляется в день обращения, не требуется предварительного снятия с регистрационного учета с прежнего места жительства, регистрация и выписка с прежнего адреса производится автоматически, для лиц без определенного места жительства предусмотрена регистрация в центрах социальной адаптации и реабилитации, при отсутствии у лица документов, удостоверяющих личность, либо их утрате и непригодности, регистрация предусмотрена по временному удостоверению личности.

 

9 января 2017, 10:25
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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