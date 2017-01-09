Лучшими фильмами года названы "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет"

Мюзикл и гей-драма были признаны лучшими картинами на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии "Золотой глобус".

Абсолютным лидером по количеству статуэток стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" , пишет , пишет Life.ru





Он получил приз во всех семи номинациях, в которых был представлен, и поставил абсолютный рекорд в истории премии: ранее максимальное количество наград, шесть, получал фильм "Пролетая над гнездом кукушки". При этом лучший драматический фильм года, гей-драма "Лунный свет", получил лишь одну награду.





Среди ТВ-проектов самым награждаемым стал мини-сериал "Ночной администратор". При этом популярный сериал "Игра престолов" проиграл во всех номинациях, в которых был представлен: лучшим драматическом сериалом признали "Корону", а награда за женскую роль второго плана отошла "Ночному администратору".





Полный список победителей в кинономинациях:





Лучший драматический фильм: "Лунный свет"

Лучший комедийный фильм: "Ла-Ла Ленд"

Лучшая режиссура: Дэмьен Шазелл, "Ла-Ла Ленд"

Лучшая мужская роль в драме: Кейси Аффлек, "Манчестер у моря"

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле: Райан Гослинг, "Ла-Ла Ленд"

Лучшая женская роль в драме: Изабель Юппер, "Она"

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле: Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"

Лучшая мужская роль второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон, "Под покровом ночи"

Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис, "Ограды"

Лучший сценарий: "Ла-Ла Ленд"

Лучшая музыка: "Ла-Ла Ленд"

Лучшая песня: City of Stars, "Ла-Ла Ленд"

Лучший мультфильм: "Зверополис"

Лучший фильм на иностранном языке: "Она"





Все победители в сериальных номинациях:





Лучший драматический сериал: "Корона"

Лучший комедийный сериал: "Атланта"

Лучший мини-сериал: "Американская история преступлений"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Билли Боб Торнтон, "Голиаф"

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Клэр Фой, "Корона"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Дональд Гловер, "Атланта"

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Трэйси Эллис Росс, "Темнеющие"

Лучшая мужская роль в мини-сериале: Том Хиддлстон, "Ночной администратор"

Лучшая женская роль в мини-сериале: Сара Полсон, "Американская история преступлений"

Лучшая мужская роль второго плана на ТВ: Хью Лори, "Ночной администратор"

Лучшая женская роль второго плана на ТВ: Оливия Колман, "Ночной администратор"





Борис Ельников