За взятки задержан сотрудник Комитета государственных доходов

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области задержан главный эксперт Управления непроизводственных платежей КГД МФ РК Р.Жумабаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что Жумабаев Р. на системной основе получал взятки от представителей казино, находящихся на территории города Капшагай, за незаконное покровительство в предпринимательской деятельности игорных заведений и непроведение налоговых проверок», - говорится в сообщении.

Так, при получении очередной взятки через посредника - своего сына Д.Уданова в сумме 5 тыс. долларов США от представителя «Інжу-КZ-казино «ХО» г.Капшагай» Жумабаев задержан антикоррупционной службой.

По информации антикоррупционной службы, в настоящее время Р.Жумабаев и Д.Уданов водворены в ИВС РУВД Илийского района.

Досудебное расследование продолжается.