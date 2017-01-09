Введена трехэтапная система поступления на службу в органы прокуратуры

Как сообщили в кадровой службе алматинской прокуратуры, в соответствии с Планом нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства внедрена трехступенчатая система отбора граждан, впервые поступающих на службу в правоохранительные органы , передает , передает Zakon.kz





Первый этап. Прохождение тестирования на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан, а также тестирования на оценку личных качеств в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции или его территориальных органах (далее – уполномоченный орган).





Второй этап. При положительном прохождении процедур отбора в Агентстве и получении Сертификата о прохождении тестирования на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан и Заключения по результатам тестирования на оценку личных качеств кандидата на должность правоохранительной службы кандидат имеет право участия в отборе и конкурсе непосредственно в правоохранительном органе (органы прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционная служба и служба экономических расследований).





Третий этап. Прохождение собеседования с конкурсной комиссией правоохранительного органа.





Правила, программы и организация тестирования граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу, утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 20 сентября 2016 года № 1.