Как отметили православное Рождество жители Алматы и Астаны
9 января 2017, 10:48
Праздник Рождества Христова, именуемый Отцами Церкви «началом всех праздников», озарен светом Божественной любви. Радость, ликование и величие празднуемого события не меркнет с течением времени.
В ночь с 6 на 7 января 2017 года глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил праздничную Божественную Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. В праздничном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе приняли участие более 5000 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу митрополичьего округа.
Митрополит Александр тепло поздравил духовенство и верующих с праздником пришествия в мир Христа Жизнодавца и обратился к собравшимся с проповедью.
В Астане 6-7 января возглавил торжества по случаю празднования Рождества по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра епископ Каскеленский Геннадий, Управляющий делами Казахстанского Митрополичьего округа. Он совершил Божественную Литургию в Константино-Еленинском соборе столицы.
Среди молившихся за ночным богослужением были представители городской администрации, паломники из близлежащих населенных пунктов, сибирское казачество.
Астана
Фото: mitropolia.kz
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