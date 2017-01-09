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Как отметили православное Рождество жители Алматы и Астаны

9 января 2017, 10:48

Праздник Рождества Христова, именуемый Отцами Церкви «началом всех праздников», озарен светом Божественной любви. Радость, ликование и величие празднуемого события не меркнет с течением времени.


В ночь с 6 на 7 января 2017 года глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил праздничную Божественную Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. В праздничном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе приняли участие более 5000 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу митрополичьего округа.

Митрополит Александр тепло поздравил духовенство и верующих с праздником пришествия в мир Христа Жизнодавца и обратился к собравшимся с проповедью.

В Астане 6-7 января возглавил торжества по случаю празднования Рождества по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра епископ Каскеленский Геннадий, Управляющий делами Казахстанского Митрополичьего округа. Он совершил Божественную Литургию в Константино-Еленинском соборе столицы.

Среди молившихся за ночным богослужением были представители городской администрации, паломники из близлежащих населенных пунктов, сибирское казачество.





























Астана



















Фото: mitropolia.kz

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