Пакьяо понятия не имел, кто это такой, когда Головкин с ним сфотографировался — Роуч

В 2016 году филиппинец заявил, что GGG вдохновил его на возвращение в бокс.

Ветеран профибокса Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) до недавнего времени понятия не имел, что в мире спорта, оказывается, есть такой боксёр, как Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), которого считают одним из лидером рейтинга pound-for-pound и «звездой» нынешнего мордобойного спорта , сообщает , сообщает vringe.com





Об этом стало известно из интервью его тренера Фредди Роуча, когда речь зашла о возможном поединке Пакмена с лидером суперлёгкого веса Теренсом Кроуфордом.





«Уверен, Мэнни никогда не видел бои Кроуфорда, — цитирует Роуча BoxingScene. — Вот, к примеру, пришёл как-то к нам в зал Головкин и захотел сфотографироваться с Пакьяо. Ну, сделали снимок в ринге. После этого я начал тейпировать Мэнни кисти, а он такой: "Фредди, что это за хлопец был?" Я ему: "Какой?" Он: "Ну, тот, который со мной фото сделал." Говорю Пакмену: "Это GGG. Не знаешь его?" Мэнни такой: "Не-а. Он боксёр?"»





«Он не смотрит ТВ и половину боксёров не знает. Мэнни отдыхает, играя в баскетбол и занимаясь другими делами, его не застать дома», — пояснил Фредди.



